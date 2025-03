Reggiotoday.it - Annulla i pagamenti del pos e truffa un vivaio per oltre 60 mila euro: arrestato fioraio reggino

Leggi su Reggiotoday.it

Perun anno, l’imprenditore titolare di un negozio di fiori a Reggio Calabria ha portato avanti unatanto ingegnosa quanto semplice: sfruttava il sistema di pagamento elettronico per far credere di aver saldato il conto, quando in realtàva ogni transazione subito dopo averla.