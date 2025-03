Laprimapagina.it - Anna Pesce (Indipendenza): mi ha colpito molto il problema che ha colpito Vittorio Sgarbi massima vicinanza

Leggi su Laprimapagina.it

, esponente di, esprime. Ecco il suo pensiero, espresso in una nota postata sul suo profilo facebook.Mi hailche ha,un uomo apparentemente forte, tutto d’un pezzo, ma anche sensibile. La depressione può colpire tutti. E’ un dolore che non fa rumore. Non ha cerotti, non lascia lividi sulla pelle, eppure scava solchi profondi nell’anima. Si chiama depressione, ma potrebbe tranquillamente chiamarsi invisibilità.Viviamo nell’era della connessione perpetua, dove bastano pochi secondi per inviare un messaggio dall’altra parte del mondo, ma troppo spesso non riusciamo a captare il segnale di chi ci sta accanto. Perché chi è depresso non urla: sussurra. Non chiede: si nasconde. Non piange sempre: a volte sorride, con quell’ironia sottile che è un filo sospeso tra la vita e il vuoto.