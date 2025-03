Quifinanza.it - Anima, le adesioni superano il 50%. Caltagirone dice sì all’OPA

Dopo Poste, Fsi e i top manager anche il gruppoconsegna il proprio 5,84% al Banco BPM mettendolo sulla buona strada per il successo dell’OPA. Dal buon esito di questa offerta, dipenderà poi l’altra partita di Unicredit su Banco BPM in cui si gioca il risiko bancario. Superata soglia minima offertaPartita lunedì 17 marzo, l’OPA di Banco BPM raccoglie già oltre il 50% del capitale. Dopo ledi Poste, Fsi e dei top manager, Piazza Meda poteva già contare su una quota del 43% circa, nel portafoglio di, ora raccoglie la disponibilità del gruppoa consegnare le proprie quote.Con l’annuncio del gruppo che fa capo all’imprenditore capitolino Francesco Gaetano, dunque, risulta di fatto raggiunta e superata la soglia minima per l’efficacia dell’OPA indicata dal prospetto al 45%.