Juventusnews24.com - Anghelè Juve, il ragazzo che ha bruciato le tappe. Chi è il numero 10 della Next Gen e come sta andando la sua stagione

Leggi su Juventusnews24.com

di Giacomo Giurato, chi è il10ntusGen. La storia, la carriera estala suaè il10ntusGen, classe 2005 ricopre il ruolo di seconda punta. È un talento che ha già fatto vedere le qualità di cui dispone tanto da essere riuscito a strappare la convocazione in prima squadra, Thiago Motta lo ha infatti aggregato al gruppo in occasione del match contro il Verona dello scorso 26 agosto. Tra le sue caratteristiche c’è sicuramente la duttilità, pur nascendoseconda punta, può svolgere il ruolo di centravanti; da non sottovalutare la sua capacità di giocareala. Nonostante i suoi 183 cm è un giocatore molto agile e con una buona fisicità a cui si aggiunge la capacità di essere decisivo. La tecnica non manca alnato a Genova, nelle sue corde anche la capacità di esprimere molto bene il ruolo del trequartista; quando viene schierato in questa posizione gioca molto vicino alla porta avversaria.