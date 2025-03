Dilei.it - Angelina Mango torna sui social e canta Battisti con la madre, il video anima il web

Leggi su Dilei.it

è una delle artiste più giovani e apprezzate del panorama musicale italiano: figlia dell’indimenticabile Pino, ha vissuto un periodo di grande fermento artistico costellato da successi e tormentoni, fino alla decisione inaspettata, nell’Ottobre 2024, di ritirarsi per un po’ dalle scene musicali. Ora, un simpaticopubblicato su TikTok insieme alla mamma, riaccende la speranza dei fan di rivederla presto sul palco., su TikTokcon mamma LauraCorreva l’anno 2023 e una giovanemuoveva i primi passi in tv partecipando e vincendo la 22° edizione di Amici di Maria De Filippi: un trampolino decisamente importante che ha portato la sua storia al grande pubblico e le ha permesso di farsi conoscere non solo come artista, ma anche come figlia dell’indimenticabile