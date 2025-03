Donnapop.it - Angelina Mango sta un po’ meglio e sui social appare serena accanto a sua madre Laura Valente

Dopo un lungo periodo di silenzio,è finalmente tornata a mostrarsi sui, suscitando la gioia dei suoi fan. A una settimana dalle ultime foto pubblicate su Instagram, la cantante, vincitrice di Sanremo 2024 con il brano La noia, ha condiviso un nuovo video su TikTok in compagnia di sua.Con il sorriso e in un momento di serenità, la giovane artista ha ballato e cantato sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti. Questo ritorno sulla scenaha suscitato un affetto travolgente da parte dei suoi follower, che non hanno nascosto la preoccupazione per i lunghi periodi di assenza della cantante, soprattutto dopo le difficoltà alle corde vocali e il suo distacco dalla vita pubblica. View this post on InstagramA post shared by(@)Come staoggi?sembra star, come dimostrato dalla sua recente apparizione sui