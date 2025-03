Ilgiorno.it - Andrea Sempio è stanco del caso Garlasco: “Io e Marco Poggi ci sentiamo dal primo giorno. Ora basta: non ho fatto del male a Chiara”

Pavia – “Comprendo i tentativi della difesa, ma ad un certo punto dico. Non hodel”.. Da quando la Procura a riaperto ildidopo 18 anni dal delitto – e 10 anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi – indagandolo per l’omicidio di, la realtà gli è “crollata addotto”. Il trentasettenne, amico d’infanzia di, fratello di, ha parlato ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1 raccontando come ha preso la riapertura dell’inchiesta: “Ci risiamo, siamo di nuovo dentro, ho detto ai miei quando è arrivata la notizia”. “Io ecidal” “Questa vicenda va su due fronti, quello legale e quello mediatico”, ha raccontato, “Non ricade solo su di me, ma sulle persone che mi sono vicine, un disastro che schiaccia tutti”.