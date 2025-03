Lanazione.it - Andrea Argentieri è Charles Manson per Z Generation meets Theatre

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 marzo 2025 – Z, la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni, torna protagonista del teatro aretino con lo spettacolo “– Votandoti completamente a quella causa” in scena domenica 30 marzo con inizio alle ore 17:30. Protagonista dell’atteso appuntamento, fissato al Teatro Pietro Aretino, saràdiretto da Luigi De Angelis. L’evento è a cura di Officine della Cultura. In “– Votandoti completamente a quella causa”, Premio Ubu come miglior attore - performer under 35 nel 2019, indossa i panni dell’accusatoe, a partire dalle testimonianze video e audio, le numerose interviste che rilasciò in vita, incarna una sorta di ritratto mimetico del personaggio facendoci ripercorrere, tramite l’iperbole variegata delle risposte, i meandri della sua mente labirintica, istrionica, scivolosa e manipolatoria.