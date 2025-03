Tg24.sky.it - Ancona, auto resta bloccata sui binari e viene travolta dal treno. Nessu ferito

Leggi su Tg24.sky.it

Un'ferma suidopo un tentativo di passare mentre il passaggio a livello, regolarmente funzionante, si stava chiudendo, con il risultato di esseredal convoglio in transito. E' accaduto verso le 20.20 a Serra San Quirico (). La vettura, il cui conducente è sceso prima dell'arrivo del, è stata investita dal Freccia Argento 8852 Roma-Ravenna: non si sono registrati feriti neanche a bordo del convoglio che però è fermo in attesa del via libera dei vigili del fuoco intervenuti dopo l'incidente..