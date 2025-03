Iodonna.it - Anche Robert De Niro ha riconosciuto il suo talento: «Rimani fuori dai guai e te la caverai alla grande»

Leggi su Iodonna.it

Classe 2009, nato a Warrington, Inghilterra. Owen Copper, l’enfant prodige della serie Netflix Adolescence, è cresciuto in una famiglia che non ha legami diretti con il mondo dello spettacolo. Sua madre fa la badante, i suoi due fratelli maggiori sono elettricisti e il padre lavora nell’informatica. Tutt’altro che filglio d’arte, insomma. Adolescenti e salute mentale: 7 libri per ragazzi che aiutano a parlarne guarda le foto La passione per il calcio di Owen CooperOwen ha sempre avuto unapassione per il calcio.