Terzotemponapoli.com - Anche il Napoli su Frattesi? Parla Pasquale Marino

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilinteressato a? A Kiss Kisshato uno dei suoi ex allenatori,. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ricordo che arrivai ad Empoli in serie B nel mese di gennaio. I toscani erano reduci da una retrocessione ed in quel momento erano terzultimi in B. Già dai primi allenamenti ricordo che mi colpirono le capacità tecnico-tattiche di. Di fatti nel 4-3-3 che decisi di adottare, lo schierai immediatamente tittolare come interno di centrocampo a destra. Un ruolo che gli si addiceva così tanto da permettergli di avere un impatto offensivo impressionante: nelle prime 4 partite ottenemmo 4 vittorie e Davide segnò due reti in due delle suddette quattro partite”.nell’Empoli“Dimostrava profonda conoscenza dei tempi di inserimento in fase offensiva già all’epoca e ciò gli permise di essere protagonista nel finale di campionato dopo lo stop per il Covid.