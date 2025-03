Gossipnews.tv - Amici, Scatta la Lite in Casetta: Alessia Delusa da Luke!

Una giornata piena di litigi, dopo cheha colto in flagrantecon un’altra ragazza. Ecco che cosa è accaduto!Nel cuore pulsante della scuola di24, la tensione non si respira solo sul palco, ma anche nei sentimenti. Protagonisti di un nuovo scossone emotivo sono, una coppia nata tra alti e bassi, che ora rischia di scoppiare definitivamente.Dopo una burrascosa rottura, i due si erano riavvicinati, lasciando sperare in un nuovo inizio. Ma un sorriso di troppo ha riacceso vecchie ferite. Durante l’ultimo daytime,ha vistoridere e scherzare con alcuni compagni, tra cui Raffaella.Quel nome, per lei, ha un peso. Durante la loro crisi,aveva passato molto tempo proprio con Raffaella, e per molti sembrava ci fosse più di un’zia.ha rivisto in quel momento un deja-vu doloroso.