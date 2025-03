Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, Jacopo Sol e Francesca si baciano ed escono allo scoperto in diretta davanti alle telecamere

Finita la puntata di sabato scorso del Serale di “di Maria De Filippi”, che ha visto la doppia eliminazione del cantante Vybes e la brina Asia, cantanti e brini sono rientrati nella casetta. Proprio quando tutti si sono ritrovati nel salotto è accaduto un qualcosa di davvero inaspettatoagli occhi delle. Infatti il cantanteSol esi sono baciati.I due hanno temuto di essere separati perché la brina era finita in bttaggio contro Vybes, poi ad uscire dal programma è stato quest’ultimo.Quindi ad “di Maria De Filippi” è nata un’altra coppia.Sol esi sono detti velocemente “Non hai niente di cui dispiacerti, hai ballato benissimo“, lei ha risposto “Potevo ballare meglio”. La coppia non era assolutamente venuta fuori nelle settimane scorse, a parte qualche piccolo sospetto circolato in rete.