Amerigo Vespucci a Venezia | l' ammiraglia della Marina Militare in città per il Tour Mediterraneo

E' conto alla rovescia per l'arrivo anavee ambasciatrice nel mondo del made in Italy. Il veliero sarà accolto acon la cerimonia di benvenuto venerdì 28 marzo (ore 9:30) alla presenza delle autorità civili e militari eFanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord; si tratterrà nellalagunare, all'ancora in Riva San Biasio, fino a lunedì 31 marzo, quando disormeggerà alle ore 9:30. Quella di, dopo Trieste, è la seconda tappa del "" che toccherà complessivamente 17e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno. Ricco il palinsesto di iniziative che laproporrà nel "Villaggio IN Italia" - presente la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti - con le porte aperte all'Arsenale, incontri, mostre, concerti, attività.