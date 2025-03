Lanazione.it - Ambasciatore con Bono, leader degli U2. Lo studente nella campagna di solidarietà

Loro Ciuffenna (Arezzo), 25 marzo 2025 – Un traguardo importante per il giovane valdarnese Gianlucka Estrella Cappelletti, 21 anni,dell’Università Bocconi di Milano. Il ragazzo è stato selezionato tra centinaia di candidati per far parte del gruppo dei 40 youth ambassadors italiani scelti per il programma di volontariato 2025 di The ONE Campaign, organizzazione no-profit co-fondata daU2, che si batte per porre fine alla povertà estrema in Africa. Residente a Loro Ciuffenna, Cappelletti avrà l’opportunità di promuovere lainternazionale e rafforzare i sistemi sanitari nei Paesi più vulnerabili. “Farò parte del programma di volontariato Youth Ambassadors e ONE Campaign, con il quale chiederemo a chi governa il mondo di garantire investimenti necessarisalute globale e nell’assistenza pubblica allo sviluppo“ ha dichiarato locon entusiasmo.