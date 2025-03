Ilrestodelcarlino.it - Amazon Fire TV Serie Omni QLED: il cinema di qualità a casa ad un cifra irrisoria (-55%)

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Festa delle Offerte di Primavera diè l'occasione perfetta per mettere a segno affari di un certo peso. IlTV4K da 43'' di, ad esempio, oggi costa solo 269,99€, inclusa spedizione, con lo sconto del 55%. Si parla di un risparmio netto di 330€ su un televisore con uno dei migliori sistemi operativi e un pannello di ottimacon tecnologie, Dolby Vision IQ e HDR10+. In dotazione c'è anche il telecomando vocale Alexa, per la massima libertà a suon di comandi vocali. AcquistaTV4K scontatoa basso costo: l'affare perfetto è suAl centro dell'esperienza visiva di questoTV c'è ovviamente lo schermo Quantum Dot 4K, che riesce a distinguersi per i suoi colori brillanti e realistici. Grazie alle tecnologie Dolby Vision IQ e HDR10+, poi, ogni scena sembra prendere vita con una fedeltà cromatica che tanti altri televisori di questa fascia di prezzo (ma anche più costosi) non riescono a offrire.