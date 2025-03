Quotidiano.net - Amazon Echo Spot è la sveglia smart che ti semplifica la vita: Maxi Sconto di Primavera su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Da sempre desideri unacon un tocco di stile? Il nuovoè il gadget perfetto per la tua casa, e oggi costa solamente 64,99€ grazie alle promo die al 32% di. Compatto, elegante e con un bellissimo colore blu, questo dispositivo non è solo un orologio, ma un vero assistente per la tua giornata. Grazie ad Alexa integrata, puoi chiedere informazioni sul meteo, impostare promemoria, ascoltare musica o controllare i dispositividi casa – tutto con un semplice comando vocale. Acquistaal minimo storico, musica, meteo e tanto altro: il compagno perfetto per la camera da letto Il nuovoè stato progettato per essere più di una semplice. Il display rotondo ti permette di visualizzare l’ora, la temperatura e le notifiche, mentre il suo audio migliorato garantisce una qualità sonora perfetta perrti con la tua canzone preferita o rilassarti con un podcast prima di dormire.