Secoloditalia.it - Altro che Ventotene: fu il Codice di Camaldoli a gettare le basi per un’Europa libera, cristiana e democratica

Da quando Giorgia Meloni ha letto in aula alcune frasi del Manifesto diche ipotizzavano l’abolizione della proprietà privata e la dittatura come strumento di governo, la parola d’ordine della sinistra è stata: “contestualizzare”. Insomma, secondo i progressisti, per capire come fosse possibile che alcuni loro riferimenti mitici avessero inneggiato all’autocrazia, è necessario collocarsi in quel tempo.1941:e l’utopia rivoluzionariaIl Manifesto diè del 1941. In quegli anni, Spinelli e Rossi non erano gli unici a interrogarsi sull’Europa che sarebbe nata dalle ceneri della Seconda guerra mondiale. Un paio d’anni più tardi, precisamente nel luglio del 1943, nell’eremo deisi riunirono alcuni intellettuali ed esponenti politici cattolici.Tra i presenti c’erano Giulio Andreotti, Aldo Moro, Giorgio La Pira, Paolo Emilio Taviani, Ezio Vanoni e molte altre personalità che saranno protagoniste della politica italiana ed europea del secondo Novecento.