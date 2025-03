Altro che tutto a posto Grande Fratello tra Giglio e Yulia è andata così | pesante segnalazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilsi avvia a vivere la sua settimana conclusiva: lunedì prossimo è in programma la finalissima. Nelle ultime ore, tuttavia, gli occhi dei fan non sono puntati su i concorrenti rimasti dentro la Casa, piuttosto su quelli fuori. Due in particolare:che ieri era assente in studio e cheha incontrato solo in un secondo momento.Signorini, con estrema eleganza, ha spiegato cosa stesse succedendo.>>“Chi è l’ultima finalista”., l’indiscrezione è uscita: vince lei e spera fino alla fine“Manca la tua. Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da”.