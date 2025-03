Secoloditalia.it - Altro che patriarcato: “Prodiarcato”. La giornalista: “Non sono una bugiarda”. Ma dal Professore niente scuse, anzi… (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Prodi, ilche dà lezioni di storia impugnando il “Manifesto di Ventotene”, bocciato in educazione civica messo all’angolo dallaMediaset. «Punto primo: io nonuna. Secondo: ho raccontato un fatto e l’ho raccontato perché mi è successo». Basterebbero le parole della diretta interessata ospite ieri sera di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, a sre la ricostruzione dell’ex premier sull’increscioso accaduto, e la difesa di bandiera che diversi giornalisti del mainstream hanno improvvisato tra veemenza e arrampicate sugli specchi. Invece c’è voluta la messa in onda delintegrale e una meticolosa rivisitazioni di fotogrammi e angolazioni delle riprese per accreditare la denuncia dell’inviata di Mediaset, passata indecorosamente nel più eloquente silenzio delle vestali femministe che hanno pensato bene di tacere sull’odioso siparietto.