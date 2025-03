Ilnapolista.it - Altro che irrispettoso, nel tennis il servizio “da sotto” va riabilitato: è un colpo strategico (New York Times)

Leggi su Ilnapolista.it

Il“da”, che nelle categorie minori delè ancora considerato uno sgarbo da punire in vari modi, è invece “una strategia efficace per sfruttare una posizione di risposta profonda”. E “andrebbe”, scrive il New. I tempi sono maturi.“Domenica – scrive il Nyt – la numero 29 del mondo Marta Kostyuk ha concluso la sua partita del Miami Open contro la numero 85 del mondo Anna Blinkova in uno dei modi più insoliti: realizzando un ace da, su match point”. La cosa bella è che Kostyuk è ucraina e Blinkova è russa. insomma l’ha usato benissimo. Tra gli uomini ci sono alcuni specialisti: Nick Kyrgios, Alexander Bublik e Corentin Moutet. Secondo il New“questo pezzo di antagonismotico dovrebbe essere più spesso venerato come una tattica intelligente, che dà al battitore un’altra opzione strategica e l’elemento sorpresa.