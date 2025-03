Bergamonews.it - Altri Percorsi, al Sociale in scena “Anfitrione”

Bergamo. Dopo il toccante Amore di Pippo Delbono ospitato al Donizetti, la rassegnadella Fondazione Teatro Donizetti torna nella sua sede abituale, il Teatrodi Città Alta, dove giovedì 27 (alle 20.30) e venerdì 28 marzo (alle 10.30) è in programma, rivisitazione del testo di Plauto ad opera del Teatro Kismet di Bari con la drammaturgia e la regia di Teresa Ludovico. Già in programmazione nel 2020 e poi annullato a causa della pandemia,ruota attorno al tema del doppio, fondamentale nel testo di Plauto e collocato dalla regista Teresa Ludovico in un ambiente malavitoso in cui sei attori e un musicista, in un movimento continuo, disegnano doppi mondi: divino e umano, sopra e sotto, luci e ombre. Nello spettacolo, quindi, verità e finzione si alternano e si confondono in un gioco di specchi attraverso il corpo e la voce degli attori.