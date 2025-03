Ilrestodelcarlino.it - Altra svista arbitrale, l’Atletico schiuma rabbia

Si è discusso molto, al termine della gara persa in casa, con un pesantissimo 3-1, dalAscoli contro il fanalino di coda Città di Isernia San Leucio, sulla regolarità del primo gol. Simone Seccardini, in sala stampa ha sottolineato l’abbaglio dell’assistente dell’arbitro che non ha visto il fuorigioco ‘solare’ di Coratella che ha poi realizzato la rete del vantaggio dopo neanche un minuto con uno strepitoso pallonetto. Dalle immagini, il fuorigioco del numero 9 in maglia bianca è stato confermato, ma si vede anche l’assistente sotto la tribuna che è perfettamente in linea e non ci si capacita come non abbia valutato in maniera congrua la posizione irregolare del centravanti dell’Isernia. Il tecnico delAscoli si è anche lamentato dell’errata valutazione del direttore di gara in occasione della terza rete, con il contrasto falloso di Cascio sul portiere Pompei.