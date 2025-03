Alluvione in Mugello Giani invoca l’emergenza nazionale

Leggi su Corrieretoscano.it

– Lavori pubblici post, la Regione Toscana ha le idee chiare. “Nell’Altoc’è una situazione di chiaro disagio e sofferenza e ancora ieri ho visitato i Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi. Stiamo intervenendo a loro supporto, verificando la situazione delle frane locali e le necessità di recupero. Voglio subito lanciare un messaggio chiaro: non permetteremo che la strada regionale 302, che è l’asse fondamentale di collegamento con Marradi, possa rimanere chiusa fino a settembre, e lo dico rispetto a voci che si sono create. Non lo permetteremo assolutamente”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio, a margine di un incontro cui ha partecipato a Sesto Fiorentino.“Ho già mobilitato i miei dirigenti – ha proseguito – e domattina farò un nuovo sopralluogo con loro per verificare frana per frana come possiamo intervenire con urgenza: il mio obiettivo è rendere percorribile la strada, magari con passaggi a senso unico alternato, nell’arco di 10 giorni.