Alluvione Giani | La macchina regionale ha funzionato serve un piano speciale per il Mugello

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Bilancio degli interventi del maltempo oggi in aula per il governatore Eugenio. “La risposta a quanto accaduto tra venerdì 14 e sabato 15 marzo è stato frutto di una previsione ben calibrata dalla Regione Toscana, attraverso sistemi di allarme e comunicazioni agli enti locali, chiamati ad assumere le azioni conseguenti”. Così ha esordito in aula il presidente della giunta, Eugenio, presentando una informativa sui recenti eventi alluvionali.La Regione, come riferito dal governatore, ha “sufficientemente innalzato il livello di allerta, ed il lavoro dei sindaci con provvedimenti adeguati ha”. Ricordiamo la chiusura delle scuole nella quasi generalità dei comuni, dei parchi, dei cimiteri e dei giardini pubblici, che hanno fortemente limitato i danni nei confronti delle persone.