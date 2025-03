Alluvione 2023 conclusi i lavori della commissione di inchiesta | niente relazione bipartisan

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Lad’sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembrein Toscana, presieduta da Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia) ha terminato i proprilunedì 24 marzo, con l’esamefinale. Sono state messe al voto unadel gruppo del Partito Democratico e unadei gruppi Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. In ragione del voto ponderato, come previsto per le commissioni d’, è stata licenziata con voto favorevole ladi maggioranza e respinta quella di minoranza. Entrambe arriveranno all’esame dell’aula per il dibattito tra le forze politiche e l’eventuale presentazione di atti d’indirizzo collegati.Laha tenuto 22 sedute, dall’insediamento, nel maggio 2024 fino ad oggi. Trentanove le audizioni: a cominciare dal presidenteToscana, Eugenio Giani, e l’assessora regionale all’ambiente, Monia Monni, proseguendo poi con sindaci ed ex sindaci dei Comuni interessati, la protezione civile, le direzioni regionali e ancora l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, i Consorzi di bonifica e i settori del Genio civile interessati.