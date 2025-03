Internews24.com - Allenamento Inter, rientro ad Appiano per i nerazzurri! Le immagini della sessione odierna – FOTO & REPORT

di Redazioneadper i! Ledi lavoroal lavoro per l‘di Simone Inzaghi, che dopo la sosta Nazionali, si è ritrovato oggi in quel diGentile, per iniziare il lavoro di avvicinamento alla sfida di domenica 30 marzo, che vedrà iospitare l’Udinese a San Siro alle ore 18. Ecco alcuneed ilpubblicato sui socialrelativo alla.????#Forza?? (@) March 25, 2025GENTILE – Dopo la finesosta per le nazionali, questa mattina l’ha svolto il primosettimana al BPER Training Centre in vistasfida contro l’Udinese. Ihanno lavorato agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff: l’tornerà in campo a San Siro domenica 30 marzo alle 18,00.