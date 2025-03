Internews24.com - Allenamento Inter, domani tutti ad Appiano! Inzaghi al lavoro con il gruppo al completo, o quasi…

di Redazioneadalcon ilal, o quasi. Le ultime sulla situazione in casaDopo la pausa Nazionali, l’può finalmente tornare in campo per iniziare a preparare il rush finale che porterà i nerazzurri verso la fine di una stagione piena di impegni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la ripresa degli allenamenti è prevista per la giornata di, con il tecnico piacentino che avrà a disposizione tutto il, eccetto per Asllani e Taremi, gli ultimi a rientrare dai loro impegni con le Nazionali.AD- «Dasarà sold-out, o quasi:tornerà a lavorare con l’pressoché alperchéi giocatori impegnati in nazionale durante la sosta torneranno ad allenarsi in nerazzurro.