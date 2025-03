Iodonna.it - All'asta da Sotheby's a New York pezzi rari per i tifosi dell'NBA. Le maglie dei Chicago Bulls di Jordan e dei Lakers di Bryant.

New, 25 mar. (askanews) – Superper sportivi eda’s a New, con le primeda giocoe leggende del basket Michaele Kobe. Leggi anche › Basket, addio a Joe: il papà di Kobe è morto a 69 anni Risalgono a quando il primo giocava neie il secondo nei Los Angeles. Saranno vendute in due lotti singoli e, insieme, si prevede che raggiungeranno i 20 milioni di dollari. Sono esposte al pubblico nelle gallerie di’s dal 21 marzo.Sono state definite “ssime” dagli organizzatori: “Qui abbiamo la maglia di Kobe, quella del suo debutto nella pre-season e del suo debutto da rookie. Ciò significa che la prima volta che Kobeha messo piede su un campo NBA, sia nella pre-season che nella stagione regolare, indossava questa maglia – ha detto Brahm Wachter, responsabile del settore collezionismo moderno di’s – penso che si possa dire che questo è l’oggetto più importantea carriera di Kobe”.