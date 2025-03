Spazionapoli.it - Allarme Napoli, due azzurri inquietano Conte: “Non sono al meglio”

In casasi pensa alla prossima partita di campionato contro il Milan: due, però, tengono sulle spine Antoniocome tutti i tifosi del club azzurro.Manca sempre di meno alla prossima sfida di campionato per la SSC, che domenica sfiderà il Milan nella cornice di uno stadio Diego Armando Maradona che si preannuncia già sold out da giorni. La speranza è che contro i rossoneri possa arrivare un segnale importante per gliin ottica Scudetto, obiettivo divenuto sicuramente più complicato ma non impossibile. Tre punti da recuperare all’Inter in queste ultime nove partite nonpochi, ma nemmeno troppi.Lo sa bene Antonio, che spera di avere una squadra migliorata dal punto di vista fisico, componente che potrebbe essere decisiva in questa fase decisiva e finale della stagione ora in corso.