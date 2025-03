Ilfattoquotidiano.it - Alimenti ultra processati e invecchiamento precoce: cosa stiamo mangiando?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel mondo frenetico di oggi, sempre più persone fanno affidamento super la loro comodità e rapidità di preparazione e/o per la loro palatabilità. Infatti, l’assunzione diè aumentata notevolmente negli ultimi decenni ed è stato costantemente affermato che questa abitudine è implicata nello sviluppo di molteplici malattie non trasmissibili. Un recente studio italiano basato sui dati della Moli-sani Study ha rivelato anche un legame preoccupante tra il consumo di questi cibi industriali e un’accelerazione dei processi dibiologico.Il cibo che mangiamo accelera il nostro?L’biologico non è solo una questione di età anagrafica, ma è un processo complesso influenzato da fattori genetici, ambientali e, come suggeriscono recenti ricerche, anche dalle nostre scelte alimentari.