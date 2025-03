Sport.quotidiano.net - Alexander-Arnold vede blancos: più vicino il passaggio al Real Madrid

Liverpool, 25 marzo 2025 – Ilsta per aggiungere un importantissimo tassello alla sua squadra. Dall'Inghilterra, infatti, si parla sempre più insistentemente dell'approdo di Trentalla corte dei. La società madrilena è sulle tracce del terzino del Liverpool ormai già da un anno, e ora sembra essere arrivato il momento giusto per tentare l'affondo definitivo.è originario di Liverpool e gioca con i reds fin da quando era un bambino. È sempre stato tanto legato alla squadra della sua città, e dall'esordio in prima squadra (il 14 dicembre del 2016) ha collezionato 332 presenze con la maglia del Liverpool, diventando ben presto un simbolo del club nonostante la giovane età. Tra i tanti trofei conquistati con i reds figurano un campionato inglese, due Coppe di Lega inglesi, una Coppa d'Inghilterra e una Champions League, quest'ultima conquistata nella stagione 2018-19, con il terzino che è stato uno degli artefici principali della cavalcata della squadra di Klopp verso il titolo.