Alessio e Simone Scalamandré uccisero il padre violento: pene ridotte a 12 e 6 anni

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha deciso di ridurre leper, condannati per l’omicidio delPasquale, avvenuto il 20 agosto 2020 nell’abitazione di famiglia a San Biagio, Genova. Dopodi processi e annullamenti, la nuova sentenza stabilisce 12di reclusione pere 6e 2 mesi per il fratello minore.La decisione arriva dopo una breve camera di consiglio ed è il terzo giudizio di secondo grado, il sesto complessivo, considerando i precedenti annullamenti della Cassazione.Le motivazioni dietro la riduzione della penaPer, la Corte ha accolto il principio espresso dalla Cassazione, secondo cui l’aggravante dell’omicidio tra parenti stretti non deve necessariamente prevalere sulle attenuanti. È stata inoltre riconosciuta l’attenuante della provocazione.