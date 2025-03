Laprimapagina.it - Alemanno: la verità è che le carceri sono sovraffollate e la riabilitazione è quasi sempre una chimera

Riceviamo e pubblichiamo, nel rispetto dell’ordinamento carcerario, questa nota di Gianni. Ecco la sintesi del suo racconto, un diario dal carcere di Rebibbia.Ecco una versione rielaborata con un titolo adeguato: Giovedì scorso ho assistito a una scena inusuale tra le mura di una prigione: detenuti raccolti attorno ai tavoli, non per seguire una partita di calcio o una trasmissione popolare, ma per ascoltare un dibattito parlamentare. La speranza, nonostante le innumerevoli delusioni, li spingeva ancora a credere nella politica, ad attendere un segnale di attenzione per la condizione disumana delleitaliane. Ma quel segnale non è arrivato.Il dibattito in aula, imperniato sulla mozione di maggioranza e su quelle dell’opposizione (Giachetti per PD, Azione, IV e AVS; D’Orso per M5S), ha seguito i soliti schemi prevedibili.