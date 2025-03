Game-experience.it - Alcuni grandi publisher sono pronti a rinviare i propri giochi per evitare GTA 6, secondo un report

L’industria videoludica si prepara a uno dei lanci più impattanti della storia: GTA 6.un recente, almeno trestanno valutando di posticipare l’uscita dei loroperla concorrenza diretta con il colosso di Rockstar Games. Non si tratta solo di nuove uscite: anche gli sviluppatori di titoli live-service pianificano di spostare importanti aggiornamenti per non sovrapporsi al debutto di Grand Theft Auto 6.Come leggiamo su VGC, il motivo dietro questa strategia è chiaro: l’attesa per GTA 6 è enorme.le previsioni, il gioco genererà oltre 3,2 miliardi di dollari nel primo anno, il doppio di quanto fece GTA 5 nel 2013. Gli analisti stimano che il titolo supererà il miliardo di dollari in preordini ancor prima dell’uscita. Con un simile impatto, ipreferisconodi lanciarenello stesso periodo, rischiando di passare inosservati in un mercato dominato dal fenomeno Rockstar.