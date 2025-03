Lanazione.it - Alcune idee per incentivare l’utilizzo dei pullman

delle macchine crea traffico e rende l’aria più sporca. Se più persone prendessero l’autobus, le strade sarebbero più libere e l’aria più pulita.degli autobus andrebbe incentivato. Ci sono molti modi per farlo. Si potrebbero, ad esempio, acquistare nuovi autobus elettrici. Sarebbe utile inoltre aggiungere più corse, così le persone non dovrebbero aspettare troppo tempo. Un’altra idea interessante sarebbe quella di aggiungere fermate più vicine alle scuole, ai parchi e ai punti di riferimento della città. Le fermate stesse dei bus possono essere migliorate. Collocare sempre una pensilina e una panchina renderebbe l’attesa più comoda. È necessario rendere puntuali gli autobus. A volte le persone non li prendono perché devono aspettare troppo. Se si organizzassero meglio gli orari, sarebbe più facile usarli tutti i giorni.