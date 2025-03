Juventusnews24.com - Alcaraz è pronto a rilanciarsi nuovamente nel grande calcio: il suo club d’appartenenza ha delineato il futuro dell’ex Juve. La scelta!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24può tornare in auge nel: l’ex centrocampista dellapuò essere riscattato da queldi Premier LeagueAllaè stata una meteora, all’Everton può diventare unprotagonista. Carlosverrà molto probabilmente riscattato dai Toffees. Il centrocampista argentino, di proprietà del Flamengo, è tornato in Premier League nelle battute finali dello scorso mercato invernale. Il suo impatto è stato molto importante per ildi Liverpool.Le sue sette presenze, condite da un gol e un assist, hanno convinto la dirigenza inglese a esercitare il riscatto di 18 milioni di euro previsti. A riferirlo è l’emittente argentina Tyc Sports.Leggi suntusnews24.com