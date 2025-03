Ultimouomo.com - Alcaraz deve cambiare allenatore?

Arrivati all’ottavo gioco del secondo set, andava tutto bene per Carlos. Giocava passanti e smorzate spettacolari, agitava il pugno verso il suo angolo, sorrideva. Tutti sembravano divertirsi, e c’era una certa allegria diffusa sul campo di Miami. Il buon umore di quandogioca bene a tennis e le cose sembrano andare al loro posto. Torna una certa armonia nel mondo.Dopo un rovescio incrociato vincente,è sul 30 pari, sul punto di fare il break decisivo del secondo set dopo aver vinto il primo. Il peso dei suoi colpi sembra semplicemente troppo per il povero David Goffin - uno di quei tennisti la cui normalità serve per far splendere l’eccezionalità degli altri.Poco doposi ritrova sotto 0-40. Non è semplice capire perché, è stato un battito di ciglia, un breve passaggio a vuoto dello scorrere del tempo.