Alberto Stasi su Andrea Sempio: 'Dna sotto le unghie di Chiara? Ci sarà un motivo'

Tranquillo, con lo zaino blu in spalla:è stato fermato da una troupe di Mattino Cinque News mentre usciva dal carcere milanese di Bollate per andare in ufficio, come fa dall’inizio del 2023, cioè da quando ha ottenuto ammissione al beneficio del lavoro esterno dall’istituto di pena dove sta scontando 16 anni per l’omicidio della sua fidanzataPoggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.rompe il silenzio suUna sentenza definitiva, che ora però viene messa in dubbio con la nuova inchiesta della Procura di Pavia che ha indagato, amico di Marco Poggi, il fratello più giovane di, e lo ha obbligato al test del DNA checomparato con il profilo genetico del materiale trovatoledella ragazza uccisa a 26 anni e con i reperti della scena del crimine, la villetta in cui lei abitava con la famiglia.