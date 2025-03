Ilfattoquotidiano.it - Al via il processo contro Gérard Depardieu, caos in aula durante l’arringa del suo avvocato: “Fanny Ardant ha dovuto lasciare la stanza”

Ilè iniziato. La prima udienza si è svolta lunedì pomeriggio, 24 marzo, davanti al Tribunale penale di Parigi, alla presenza dell’attore e delle due querelanti: Amélie, 54 anni, e Sarah (nome di fantasia), 34 anni. L’udienza era prevista per l’autunno, ma è stata rinviata per motivi medici. Il celebre interprete di Novecento è accusato di aggressione sessuale avvenuta nel 2021. Le due querelanti, rispettivamente una scenografa e un’assistente alla regia del film Les Volets verts di Jean Becker, accusanodi aggressione, molestie sessuali e insulti sessistile riprese. L’udienza è stata caratterizzata dagli interventi dell’che difende, Jérémie Assous. Prima di entrare in, sugli scaloni del tribunale, Assous ha denunciato “una procedura penale calpestata fin dall’inizio dal pubblico ministero”, “un’indagine di polizia mal condotta” e “metodi stalinisti” da parte della procura.