Ilrestodelcarlino.it - Al Città del Tricolore i tifosi sono da playoff

Mentre la Reggiana si allena per sabato, tiene banco la questione dei biglietti: è atteso per oggi il responso dell’Osservatorio del Viminale in merito alla gara col Sassuolo (si pronuncia ogni martedì, determinando, per esempio, limiti di vendita, restrizioni, implementazione del servizio di stewarding, ecc.), e solo dopo potranno aprirsi le prevendite della partita: queste, infatti,in stand by da qualche giorno perché l’Osservatorio sta facendo gli approfondimenti del caso per determinare disposizioni che poi il Gos dovrà applicare. Dopo di ciò – valutati cioé i livelli di rischio e l’eventuale intervento della Prefettura sulla collocazione deinelle curve – verranno aperte le prevendite dal Sassuolo. Intanto la sosta sta per terminare, e venerdì riprenderà la B con l’anticipo Spezia-Brescia.