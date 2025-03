Ilfoglio.it - Al Boca c'è chi legge le stelle all'allenatore. Intervista a Giorgio Stefano Armas Gabrielli

Abbiamo fatto le carte al campionato. Per davvero. Figlio delleè l’astrologo delJuniors e non solo. “Aiuto l'e i giocatori a raggiungere i titoli, avverto quando vedo qualcosa di complicato in una partita o in una competizione, faccio la pulizia energetica per i giocatori”. Vive in Argentina, a Buenos Aires. Il nonno partì dalla Sicilia, diventò tifoso delvoleva fare il calciatore. Ma sai com'è col destino. Lo stesso che adessonei pianeti e nelle. L’ultimo sguardo lo aveva dato per Cavani. Sbagliava gol facili, pare sia stato vittima di magia nera. “Era stato colpito dalla magia nera, sì". "Ma lo tireremo fuori da questa situazione”, aveva dichiarato a Olé. Detto, fatto. Cavani è tornato al gol.