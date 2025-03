Anteprima24.it - Airola, 81esimo anniversario della morte del carabiniere medaglia d’oro al merito Pasquale Ruggiero

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, presso il cimitero di, si è svolta la cerimonia in ricordo del, decoratoalCivile “alla memoria”.Dopo la preghiera e la benedizione da parte del parrocoChiesa dell’Annunziata, don Liberato Maglione e del Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, responsabile del Servizio Assistenza Spirituale dei Comandi Provinciali di Benevento, Avellino e Caserta, i nipoti delcaduto, accompagnati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Col. Enrico Calandro, hanno deposto un mazzo di fiori sulla tomba del Decorato. Hanno partecipato alla cerimonia anche il Sindaco del Comune diVincenzo Falzarano ed una rappresentanza di militari dell’Arma in servizio ed in congedo.