Ilfattoquotidiano.it - Aimone di Savoia-Aosta: “Noi ex reali facciamo fatica a lavorare e a rientrare in una società normale, da piccolo andavo in vacanza con Felipe di Spagna. I gioielli della Corona? Andrebbero esposti”

Un tesoro conteso, una disputa familiare, e l’ombrastoria d’Italia. La questione deidei, custoditi in un forziereBanca d’Italia, torna a far discutere, dividendo i cuginidied Emanuele Filiberto. Quest’ultimo ne rivendica la restituzione, ma, 57 anni, principe e manager, non è d’accordo: “Non ha senso, eranoe di conseguenza la XIII disposizioneCostituzione, ndr era chiarissima: tutto confiscato. Il fatto stesso che Umberto II li abbia lasciati in disponibilità di Bankitalia dimostra che non li sentiva privata proprietà.”.Un’opinione netta, quella didi, espressa in un’intervista al CorriereSera, che riaccende i riflettori su una vicenda che si trascina da decenni. E che si intreccia con la storiafamiglia, con il referendum del 1946 e con l’esilio di Umberto II.