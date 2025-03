AIA il presidente Zappi | Strada tracciata sul VAR a chiamata centralità dell’arbitro dovrà rimanere fondamentale

Leggi su Sportface.it

“L’Aia deve essere una casa di vetro, come sempre lo è stata, al di là delle maldicenze e dei retropensieri. Noi dobbiamo lavorare sempre di più, affinché questa convinzione pervada integralmente tutto il mondo del calcio”. Parla così ildell’Aia, Antonio, intervenuto a Radio Crc all’indomani dell’annuncio di un paio di novità importanti che vedremo a breve negli stadi italiani. Si tratta del VarDict, ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var, e in Coppa Italia dell’audiodopo un On Field Review. “Questa tipologia di comunicazione è divisa in due parti: la proiezione delle immagini nei tabelloni dello stadio, in modo tale che chi è presente vedrà ciò che gli operatori al Var stanno attenzionando; e la spiegazione al pubblico da partedella propria decisione.