Ai Stories | Lo spazzolino

Mettiti nei panni di unoda denti. Provaci. Sentiti uno strumento, da usare in fretta, senza complimenti. Mattina e sera. A volte dopo pranzo. A volte mai.Sempre umido, come dopo il temporale. Sempre agonizzante su quel bicchiere sporco, la testina triste. Tempo due mesi, più o meno, e finirai nel secchio.Sentiti rigido, plastica colorata, sempre tirato, male sciacquato, con le setole stanche. Un poco depresse. Un grumo di dentifricio che si è attaccato lì e non si toglie. Un pezzo di buccia di mela che ha fatto colla e non se ne va.Vorresti mollare, per un momento. Vorresti piegarti. Flessibilità.Ma sei uno: serve fermezza. Sei uno: sei sempre in battaglia.Il tuo compito è importante. Necessario. Hai un impegno che non puoi demandare. Una promessa da mantenere: ti terrò lontano da tutto quel dolore.