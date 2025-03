Ai medici l'esclusiva di diagnosi e cure. Il ddl che potrebbe mandare in crisi i pronto soccorso (e non solo)

Leggi su Open.online

ro diventare gli unici a decidere, in modo esclusivo,e prognosi e terapia del paziente, escludendo così psicologi, infermieri e altre figure professionali che oggi collaborano in modo integrato nella cura del paziente. È quello che si legge nell’articolo 1, comma 1, del ddl sulle prestazioni sanitarie, testo firmato e presentato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che domani sarà esaminato in commissione Bilancio prima di poter proseguire il suo iter in Aula. Già la settimana scorsa il ddl aveva suscitato un acceso dibattito, ma attorno ad un altro provvedimento, quello che propone una riduzione della copertura dei costi del Servizio sanitario nazionale per i trattamenti di cura delle persone non autosufficienti, che porterebbe, come conseguenza diretta, all’aumento delle rette a carico degli ospiti delle Rsa.