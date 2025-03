Quotidiano.net - “Ai figli solo il cognome della mamma”, la proposta di Franceschini

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 marzo 2025 – Dopo secoli in cui ihanno preso ildel padre, le cose potrebbero cambiare in Italia. L'ex ministro e senatore Pd Darioha annunciato oggi di voler presentare al Senato un Ddl per dare aiilmadre. In base a quanto si apprende,ha anticipato lastamani all'assemblea del gruppo Pd del Senato convocata per fare il punto sugli argomenti all'Ordine del giorno a palazzo Madama e in particolare sulle proposte di legge sul doppio. "Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi o con la scelta tra quello del padre e quellomadre – è il ragionamento di– dopo secoli in cui ihanno preso ildel padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno ilmadre.