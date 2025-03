"Ai figli solo il cognome della madre", la proposta di Franceschini

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Niente più doppio, tantomeno il tradizionalepaterno: la nuovaè di dare ai neonati il. A presentarla è Dario, che la intende come un "risarcimento per un'ingiustizia secolare" nei confronti delle donne. "Presenterò un Ddl per dare aiil", ha annunciato .