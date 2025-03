Lapresse.it - “Ai figli solo il cognome della madre”, Franceschini annuncia disegno di legge

Leggi su Lapresse.it

Dare aiil, come “risarcimento” dopo “secoli in cui ihanno preso ildel padre” e “le donne hanno subito un’ingiustizia e una discriminazione di genere”. E’ questo l’obiettivo deldiche Dariopresenterà al Senato nei prossimi giorni.L’ex ministroCultura, viene riferito, ne ha parlato questa mattina nel corso dell‘assemblea dei senatori dem convocata per esaminare le proposte diall’esamecommissione Giustizia del Senato. Si tratta di quattro testi presentati da Unterberger (Autonomie), Malpezzi (Pd), Maiorino (M5S) e Cucchi (Avs) che intendono disciplinare l’attribuzione delaidopo la sentenzaCorte Costituzionale del 2021.“Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi o con la scelta tra quello del padre e quello– sarebbe stato il ragionamento diche hato la volontà di presentare un nuovo testo – stabiliamo che dall’entrata in vigorenuovaprenderannoil”.